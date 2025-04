Anna Lewandowska nie pogardzi tradycyjnym pączkiem z okazji tłustego czwartku, ale poleca fit-przepis na pączki na tłusty czwartek z batatów i banana! Skusicie się?

23 lutego, w tłusty czwartek, można sobie pofolgować. Nawet te panie, które na co dzień są fit i odmawiają sobie słodyczy, powinny przekąsić choć jednego pączka. Ale jeśli po prostu ich nie lubią... Anna Lewandowska specjalnie dla nich przygotowała zdrową alternatywę dla tradycyjnych pączków. Przepis pojawił się na blogu! W przepisie trenerka wykorzystuje do ich przygotowania bardzo nietypowych składników.

Tłusty czwartek: przepis na pączki od Anny Lewandowskiej

Od was zależy, którą wersję wybierzecie, ale warto próbować różnych smaków! "To takie pączki bez pączka. Prawie bez niczego – bez glutenu, bez jajek, bez laktozy i bez cukru" – reklamuje swój patent. Oby chociaż był smak... Przepis Anny Lewandowskiej na bezglutenowe pączki znajdziecie poniżej:

• 1 duży słodkie ziemniak (batat)

• 2 banany

• 60 g mąki kokosowej

• szczypta cynamonu

• starta skórka z pomarańczy lub cytryny

• dowolna konfitura

• olej kokosowy do smażenia

Sposób przygotowania (cytujemy Annę Lewandowską):

"Obrałam i pokroiłam na małe kawałki batata, a następnie ugotowałam go w wodzie. Kiedy wystygł, włożyłam go do blendera, wraz z bananami, mąką i dosłownie odrobiną (opcjonalnie) mleka kokosowego, startą skórką. Całość zmiksowałam na jednolitą masę. Uformowałam z niej kulki, a następnie strzykawką (dość z dużym otworem) lub specjalnym przyrządem kuchennym, nabrałam konfiturę i wcisnęłam odrobinę w każdą z kulek. Włożyłam na noc do lodówki. Rano wzięłam się za smażenie. Rozpuściłam na patelni olej kokosowy i smażyłam kulki na wysokim ogniu smażyłam, obracając je do momentu przypieczenia i mocnego zarumienienia".

Uwaga! Anna Lewandowska uczciwie ostrzega: "Kulki są lekko twarde".

