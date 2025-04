Anna Lewandowska pochwaliła się okładką "Women's Health", na której się znalazła. Opisała, jak bardzo marzyła o tym osiągnięciu i jaką dumę czuje, patrząc na swoje zdjęcie.

Lewandowska pozowała w białej, podwiniętej koszulce, związanej pod biustem i krótkich srebrnych spodenkach. Wygląda i sexy, i fit. Stylizacja odsłoniła bardzo zgrabny brzuch sportsmenki, który wierzymy, że nie został poddany retuszom. Lewandowska nie mogła sobie odmówić kilku słów komentarza odnośnie do fotki:

Życie to marzenia, każde marzenie głośno wypowiedziane przybliża nas do jego spełnienia. Jako mała dziewczynka, mały sportowiec zawsze chciałam wystąpić w sportowym piśmie. Dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że ciężka praca popłaca, a marzenia są po to, żeby je realizować. Wierzmy w swój potencjał, bo każdy z nas go ma!

– napisała Anna Lewandowska na portalu społecznościowym.