Gala Mistrzów Sportu to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń roku. To wydarzenie, podczas którego wysiłek i trud sportowców zostaje doceniony i nagrodzony. Na imprezie pojawiła się także Anna Lewandowska, ale w roli... zastępcy.

Anna Lewandowska to utalentowana i skromna sportsmenka, która swoją ciężką pracą chce walczyć nie tylko o nazwisko (w końcu ono do czegoś zobowiązuje), lecz także o swoje dobre imię.

Czy jej "Healthy plan by ann", czyli codzienne prowadzenie treningów sportowych, akcji motywacyjnych i układanie planów żywieniowych w końcu doczekają się wyróżnienia?

Wygląda na to, że Anna Lewandowska pomimo nieustannego wysiłku, zawsze pozostanie piękną żoną Roberta Lewandowskiego.

wydała książkę, jej blog ma się dobrze, a fanów przybywa.

Jednakże jak sama przyznała, jest nieco rozżalona, że jej dyscyplina sportu, karate, nie jest tak popularna jak piłka nożna czy skoki narciarskie, a zatem nie doczeka się ona ani dofinansowania, ani wyróżnień.

Anna Lewandowska - kariera sportsmenki czy celebrytki?

Częste bywanie na salonach w kreacjach od czołowych projektantów sprawiają, że jej postać jest szufladkowana, a media przyczepiają jej łatkę celebrytki.

Na Gali Mistrzów Sportu Anna Lewandowska zrobiła furorę.

Wyglądała fenomenalnie i miała ważne zadanie do wykonania - odebranie nagrody w imieniu swojego męża, Roberta.

Sama Lewandowska również jest sportsmenką, utytułowaną zawodniczką karate.

W 2014 roku zdobyła brązowy medal mistrzostw świata w kategorii ko-go kumite, ale mało kto zwraca na to uwagę, gdy piękna Anna pojawia się przy mężu lub w jego imieniu.

Czy doczeka się sukcesu na miarę Ewy Chodakowskiej?

