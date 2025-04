Anna Lewandowska od pewnego czasu stara się na swoim koncie na Instagramie aktywnie promować samoakceptację i body positive. Trenerka publikuje zdjęcia, na których nie kryje swoich niedoskonałości i przekonuje fanki, że mimo wielu godzin treningów i diety, nawet ona ma fałdki, krostki i drobne mankamenty. Tym razem postanowiła opublikować naprawdę odważne zdjęcie.

Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z cellulitem

Na nowej fotografii Lewandowskiej trenerka pozuje w krótkich szortach, a na jej zgrabnych nogach widać niewielki cellulit. W opisie Lewandowska podkreśliła, że ta drobna wada zupełnie jej nie przeszkadza.

Cellulit i ja - napisała trenerka i dodała uśmiechniętą emotikonę

W komentarzach fanki podzieliły się na dwa obozy. Część z nich jest zachwycone dystansem Anny Lewandowskiej i dziękuje jej, że normalizuje takie kwestie jak niedoskonałości figury. Znalazło się jednak grono internautek, które drwią z cellulitu trenerki i twierdzą, że jest on zupełnie niewidoczny, więc Lewandowskiej łatwo się nim „chwalić”.

- Ty chyba cellulitu na oczy nie widziałaś! - Jakbym ja miała taki „cellulit”, to też bym się nim chwaliła - Pogadamy, jak będziesz miała prawdziwy „cellulit”, a nie jakiś wyimaginowany - czytamy w komentarzach pod wpisem

Anna Lewandowska regularnie zachęca swoje obserwatorki do zdrowego stylu życia, tworząc dla nich dietę i oryginalne programy treningowe. Gwiazda przypomina jednak, że każde ciało jest inne i najważniejsze jest to, żeby czuć się dobrze we własnej skórze i cieszyć się zdrowiem. Wygląd jest dla niej kwestią drugorzędną.

