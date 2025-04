On - najlepszy polski piłkarz, światowej sławy sportowiec, ideał mężczyzny wielu kobiet. Ona - mistrzyni karate, trenerka fitnessu, popularyzatorka zdrowego żywienia. Razem stanowią świetnie uzupełniające się małżeństwo. Anna i Robert Lewandowscy to najpopularniejsze nazwiska tej wiosny. Nic dziwnego, że wielkie marki zabiegają o ich udział w reklamie swoich produktów. Na udział we wspólnej kampanii udało się namówić sportową parę gigantowi komunikacyjnemu - T-Mobile.

Już od jakiegoś czasu możemy w telewizji oglądać nowy spot z udziałem Lewandowskich, którzy promują innowacyjną ofertę "500 złotych na start", łączącą telekomunikację z bankowością – efekt współpracy T-Mobile i Alior Banku. Jest to pierwsza kampania w której małżeństwo wystąpiło razem. Efekt? Lewandowscy poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie - spot utrzymany jest w żartobliwej konwencji, w której oboje wypadli wiarygodnie i naturalnie.

