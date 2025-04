Przede wszystkim trzeba rozróżniać kuchnię zdrową od dietetycznej. Jedząc dużo można być nieodżywionym i odwrotnie. Dlatego zwracamy uwagę na jakość produktów, które lądują w naszych kuchniach i na dietetyczne pułapki, na które każdy z nas od czasu do czasu daje się nabrać. Chipsy i batonik jako przekąska lub, co gorsza, drugie śniadanie dziecka do szkoły to naprawdę zły pomysł. Internet i telewizja jako podstawowe rozrywki sadzają nas przed ekranami na fotelach, toteż ruszamy się coraz mniej, jeździmy więcej samochodami, a jemy więcej, bo jest dużo produktów i miejsc, które kuszą. Ratunkiem jest zdrowy sposób odżywiania i aktywny tryb życia - przekonuje Guzik