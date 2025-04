Jak się dowiedziałyśmy, aktorka chce lepiej wyglądać i wyrzeźbić swoje mięśnie. Dereszowska nie skupia się jednak na konkretnym wyniku na wadze.

Ćwiczy 3 razy w tygodniu. W połączeniu z pracą zawodową i wychowywaniem dwójki dzieci (10-letniej Leny i 4-letniego Maksa) nie daje jej to zbyt wiele czasu na odpoczynek. Widać jednak, że treningi przynoszą jej satysfakcję!

37-letnia artystka dodaje, że gdyby mogła wyglądać tak, jak trenerka, ćwiczyłaby codziennie!

Trenerem personalnym aktorki jest Gosia Gałkowska - Fit Model Poland, Międzynarodowa Certyfikowana Instruktorka Fitness, Trenerka Personalna oraz Instruktorka Ćwiczeń Siłowych. Gosia sportem zajmuje się od dziecka. Jej rodzice ukończyli AWF, a tata jest trenerem piłki nożnej. To właśnie rodzice zaszczepili w niej miłość do aktywności fizycznej. Inspiracją była dla niej siostra, która z kolei ukierunkowała ją na świat fitnessu. W szkole Gosia grała w siatkówkę. Od 16. roku życia prowadzi zajęcia grupowe i treningi indywidualne.

Ania jest fighter’ką. Uwielbiam z nią ćwiczyć, nigdy nie narzeka, nigdy się nie poddaje, nawet jeśli będę kazać jej zrobić tysiąc brzuszków, to wiem, że mimo braku sił, będziemy tam siedzieć do końca! To, że jest osobą publiczną, po części jest trudniejsze, bo jest moją wizytówką i ludzie jeszcze bardziej oceniają moją pracę. Z drugiej strony, pracujemy już trochę ze sobą, zaufała mi jako trenerowi i cieszę się, że mamy okazję działać razem

- mówi trenerka o swojej podopiecznej.