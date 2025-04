Właśnie trwają próby do spektaklu "Zwariowana terapia" z udziałem m.in. Jolanty Fraszyńskiej, Piotra Zelta i ciężarnej Anny Dereszowskiej, która na scenie dawała z siebie bardzo wiele. I tu rodzi się pytanie: czy nie za wiele? Zobaczcie, co wyczyniała na scenie!

Anna Dereszowska w roli głównej

10 maja w warszawskim Teatrze Komedia odbędzie się prapremiera sztuki "Zwariowana terapia". Główni bohaterowie to dwójka 30-laktów, którzy usilnie poszukują partnerów życiowych, a pomagają im w tym ich terapeuci. Jak się można szybko zorientować, to wlaśnie oni są o wiele bardziej zaburzeni niż ich pacjenci... Zabawny spektakl będzie prawdopodobnie długo gościł na deskach Teatru Komedia, ale co z Anną Dereszowską, która jest w 3. trymestrze ciąży? Aktorka jest wulkanem energii, ale niektóre sceny odgrywane podczas spekaklu nie należą do bezpiecznych, zwłaszcza dla dziecka...

Anna Dereszowska: kiedy urodzi?

Aktorka jest w 6 miesiącu ciąży i najprawdopodobniej jej 2 córka (tak, znamy płeć dziecka!) przyjdzie na świat w sierpniu. Aktorka teatralno-musicalowa, na co dzień związana także z Teatrem Buffo, zdecydowała się ponownie na macierzyństwo, które jak widać, bardzo jej służy. Początki pierwszej ciąży nie były dla niej łatwe i korzystała z pomocy psychoterapeuty. Ojcem dziecka jest fotograf Daniel Duniak, który oświadczył się Annie Dereszowskiej kilka miesięcy temu.

