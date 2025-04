Anna Dec jest w ciąży

Kolejna gwiazda jest w ciąży! Tym razem nie chodzi o aktorkę Joannę Koroniewską, ani księżną Kate - pierwszego dziecka spodziewa się sympatyczna pogodynka stacji TVN i TVN24, Anna Dec!

Anna Dec oświadczyła na swoim Facebooku i Instagramie, że spodziewa się upragnionego potomka. Szczęśliwą wiadomością Dec podzieliła się z fanami i załączyła rozweselające zdjęcie, na którym widać zaokrąglony ciążowy brzuch. Tym samym zwróciła uwagę mediów, w których pracuje od kilku lat. Na stałe jest związana ze stacją TVN.

- Drogi Świecie, niebawem pojawi się kolejne Dziecię. Nasze pierwsze ;). Półmetek już za nami, ale w tym roku się nie wyrobimy ;). Tym szczególnym czasem chcieliśmy cieszyć się jak najdłużej tylko we troje, ale pytań było więcej i więcej, śmiesznych przypuszczeń też :). Tak, tak, spodziewamy się upragnionego Bobasa!:) Dziękujemy za wyrazy serdeczności, ciepła. I bardzo dziękuję tym, którzy pomimo ciekawości, domysłów, powstrzymali się od uprzedzenia mnie w niesieniu tej radosnej wieści :) - oznajmiła pogodynka.

Pogodynka pierw ukrywała informację o ciąży, o czym świadczy komentarz jej koleżanki z redakcji. Maja Popielarska niejako miała wręcz do niej żal o to, ze dowiedziała się o ciąży Dec z serwisu społecznościowego...

Gratulacjom nie ma końca! W końcu to pierwsze dziecko prezenterki, która aktywnie uczestniczy także w spotkaniach biznesowych dla kobiet i prowadzi swój blog. Oto fragment jej opisu na stronie: