Anja Rubik jest inicjatorką kampanii #sexedpl, która wystartowała 28 października. Od tego dnia codziennie w kanałach social media i magazynach internetowych filmiki z pogranicza lekcji wychowania seksualnego, okraszone własnymi historiami. jedna, osobistą, podzieliła się teraz Anja Rubik.

Historia namiętnej nocy #sexedpl

Anja Rubik postanowiła w swoim filmiku poruszyć kwestię prezerwatywy. Temat rzekomo nikogo nie gorszy, ale historia własna, opowiedziana przez topmodelkę, ma szeroki zasięg odbiorców i pokazuje, że prezerwatywa to nie męska rzecz, a każda kobieta powinna ją mieć przy sobie.

Rubik mówi m.in, że nie zawsze można liczyć w tej sprawie na faceta i opowiedziała o sytuacji, w której znalazła się kilka lat temu.

Poznałam chłopaka, który bardzo mi się podobał. Zaczęliśmy się spotykać. Na kolejnym spotkaniu zaczęliśmy się całować, zrobiło się bardzo gorąco i w momencie, w którym wiedziałam, że posuniemy się dalej, zapytałam go, czy ma prezerwatywę. Nie miał. Namiętność była tak intensywna, że nie przestaliśmy. Rano obudziłam się przerażona. Bo wiedziałam, że mogę się czymś zarazić - opowiada Anja Rubik.

Modelka dalej opowiada, że gruntownie się przebadała, poszła do ginekologa. Szczęśliwie „nic nie złapała”. Jak sama mówi, miała szczęście, że chłopak był zupełnie zdrowy, ale to była dla niej wielka lekcja, która może być też pouczeniem dla innych kobiet.

Wtedy zrozumiałam, że nie mogę liczyć na faceta, żeby miał przy sobie prezerwatywę. Jako odpowiedzialna, dorosła, aktywna seksualnie kobieta również ja powinnam ją przy sobie mieć.

Anja Rubik w kampanii #sexedpl

#Sexedpl to najnowsza kampania modelki i od niedawna aktywistki Anji Rubik, która od ponad roku angażuje się w poprawę bytu Polek. - Seks jest u nas ciągle tematem tabu. Wstydzimy się o nim mówić. Głupio to teraz przyznać, ale też się kiedyś wstydziłam: dawniej krępowałam się, by zapytać chłopaka, czy ma przy sobie prezerwatywę. Myślę dziś: jak można było tak do tego podchodzić? Teraz nie mam z tym problemu. - deklaruje Rubik. - Chcę, by kampania #sexedpl rozpoczęła w Polsce dyskusję wokół edukacji seksualnej. Nie rozumiem, dlaczego nie ma jej w szkołach.

Kampania to14 krótkich filmów z gwiazdami. Warto obejrzeć je wszystkie, ale nie robić sensacji wokół historii opowiedzianych przez gwiazdy, a skupić się na istotnym przekazie.

