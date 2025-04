Anita Sokołowska to zapracowana aktorka i mama ponad półrocznego synka Antosia. Gwiazda musi znaleźć wiele czasu, by połączyć obowiązki zawodowe i rodzinne. Obecnie gra w dwóch bardzo popularnych serialach: "Przyjaciółki" i "Na dobre i na złe", a także w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Swój wolny czas poświęca przede wszystkim dziecku.

Czasami mamy jednak okazję zobaczyć Sokołowską na salonach. Aktorka, tuż po porodzie promowała swój serial "Przyjaciółki". Na jednej z konferencji prasowej wszystkich zachwyciła szczupłą sylwetką. Wielu zastanawiało się, jak tak szybko udało jej się wrócić do formy. Okazuje się, że nie potrzebowała żadnej diety. Wystarczy... ciężka praca. Jak mówi w rozmowie z "Olivią":



Przestałam się skupić na wyglądzie. Przez wiele lat, jak pewnie każda z nas, walczyłam z kilogramami, i gdy tylko zaczynałam myśleć o diecie, od razu chciało mi się jeść. W pewnym momencie odpuściłam i przestałam zwracać uwagę. Ostatnio, o zgrozo, odkryłam, że uwielbiam karpatkę. Kupuję cztery kawałki, siadam po spektaklu i mówię do siebie: "A dobrze, należy Ci się". Gdy wznowiliśmy spektakl "Opowieści zimowe" po moim urlopie macierzyńskim, miałam przedstawienia 4 dni z rzędu, energetyczne, wyczerpujące. Jako dziecko przez jedenaście lat chodziłam na zajęcia taneczne, a od 15 lat ciężko fizycznie pracuję na scenie. To zawsze harówka. I taki to sekret dobrego wyglądu - przekonuje Sokołowska