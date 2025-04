Rok temu na scenie w Sopocie podczas Polsat SuperHit Festiwal 2016, Ania Wyszkoni odkryła wszystkie karty i wyznała, że zmaga się z nowotworem. W tym roku, na opolskiej scenie festiwalowej wystosowała do fanów i widowni apel o to, by trzymali za nią kciuki... Tajemnicza prośba zaniepokoiła środowisko medialne i słuchaczy.

- Trzy miesiące temu nie widziałam, czy stanę na tej scenie. Pokonałam bardzo ciężką chorobę o czym nie wiedzieliście. - powiedziała ponad rok temu piosenkarka. Co teraz się zmieniło? Czy faktycznie wyszła obronną ręką z choroby? Jej wyznanie daje do myślenia...

Stan zdrowia Ani Wyszkoni

Podczas Festiwalu w Opolu wyglądała bajecznie. Zawsze szczupła, zawsze nieco blada, anie zmiennie uśmiechnięta Ania Wyszkoni wypowiedziała kilka zdań - enigmatycznych i symbolicznych - które można wiązać z jej stanem zdrowia. Przeczytajcie w galerii.

