Anna Przybylska mimo swojej choroby potrafiła maksymalnie wykorzystać dany jej czas. Walczyła o każdą minutę i nade wszystko kochała swoją rodzinę. W ważnych dla niej chwilach lubiła podzielić się swoim prywatnym życiem na Instagramie.

Anna Przybylska na Instagramie

To aktorka decydowała o tym jak wiele z jej życie prywatnego zobaczą jej fani. O swoją prywatność walczyła jak lwica. Nie pozwalała wejść paparazzi "z butami" do jej domu. Miała do siebie wielki dystans i radość życia, o czym można przekonać się, przeglądając jej zdjęcia na Instagramie. Co Anna Przybylska zamieszczała na swoim Instagramowym profilu?



Wczytywanie Pozdrawiam Świątecznie🐣🐥🐣 Zobacz w Instagramie













Wczytywanie Igor kończy 2 lata!!!!! Wszystkiego Najlepszego Mały Tancerzu!!!! Zobacz w Instagramie











Wczytywanie 🎬🎥Przeszłam z Igorem do@PLAY.... A Wy?? Zobacz w Instagramie











Wczytywanie Uwielbiam Swoją Pracę!!!! Zawsze w doborowym towarzystwie!! Jola Czaja, Mateusz Stankiewicz, Wilson 🐶i Mysza🐭 Zobacz w Instagramie











Wczytywanie Ałłłłaaaa!!!!!!! Nie ciągnij mnniiiieeee!!! Zobacz w Instagramie











Wczytywanie Kochani Przesyłam Wam tę Pozytwną Energię, która Towarzyszyła mi Dziś!!! Miłego Weekendu Zobacz w Instagramie











Wczytywanie Beatko Dziękuję za Miły Prezent😘😘 Zobacz w Instagramie











Wczytywanie Wielkie Dziękuję redaktor naczelnej Katarzynie Przybyszewskiej , autorce Krysi Pytlakowskiej... Zobacz w Instagramie











Wczytywanie Zobacz w Instagramie











Wczytywanie PIERWSZA!! Zobacz w Instagramie











Wczytywanie Chcecie zobaczyć Polskę przełomu lat 60/70?? Zabierzcie dziadków, rodziców do kina na " Bilet na Księżyc" reż./ scenariusz Jacek Bromski.. Serdecznie Zapraszam!!!! Zobacz w Instagramie











Wczytywanie Na piątek rybka DORADA z koprem i cytrynką🍴 coś pysznego. Pozdrawiam i Życzę Miłego Weekendu Zobacz w Instagramie











Wczytywanie Karolina dba o mój BLOND!!! Sprawne rączki. Kochamy ją za to Zobacz w Instagramie











Wczytywanie A kuku!!! Zobacz w Instagramie











Wczytywanie Piękna chwila w #Chwila Moment# Zobacz w Instagramie











Wczytywanie #Framatic# Zobacz w Instagramie











Wczytywanie Jak zwykle.. Głupi wyraz twarzy:-))) taka praca Zobacz w Instagramie









Wczytywanie #Babie#Doły#Gdyńka#Bieniuczek#Moje#Love Zobacz w Instagramie

