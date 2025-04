Anna i Grzegorz Bardowscy z drugiej edycji programu „Rolnik szuka żony” szybko zyskali sympatię widzów. Pracowity mężczyzna i pełna ciepła kobieta odnaleźli w telewizji miłość, którą chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Ania i Grzesiek aktywnie prowadzą swoje profile na Instagramie oraz kanał na YouTube, gdzie relacjonują swoje codzienne życie po programie. Dość niedawno para powitała na świecie swoje drugie dziecko - córkę Liwię. Teraz pojawiły się głosy, że ich rodzina... znów się powiększy!

Na kanale Ani Bardowskiej na YouTubie pojawił się film, w którym celebrytka odpowiada na pytania zadane przez internautów. Jedna z fanek zapytała, czy w nowym domu, który Bardowscy zaczęli właśnie budować, ich dzieci będą miały osobne pokoje. Odpowiedź Ani wywołała poruszenie wśród internautów.

Będą miały pokoje osobno no i awaryjnie będziemy mieć taki mały pokoik. Zakładamy, że to będzie pokoik dla gości. Chyba, że nasza rodzina by się kiedyś powiększyła jeszcze

- powiedziała Bardowska