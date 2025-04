Aktorka udzieliła emocjonalnego wywiadu dla BBC o rozwodzie z Bradem Pittem. Nie uniknie wścibstwa mediów, nie uchroni dzieci. Decyzja o rozstaniu jest naznaczona medialnym rozgłosem. Angelina Jolie i Brad Pitt nie są już razem - co aktorka mogła jeszcze powiedzieć w wywiadzie dla BBC?

Reklama

Jolie mści się na mężu za zdradę?

Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się na jesieni ubiegłego roku. Ta informacja była prawdziwą bombą. Angelina Jolie w emocjonalnym wywiadzie otworzyła się i pierwszy raz opowiedziała o dramacie, jaki przeżywa od kilku miesięcy.

Angelina Jolie nie taka święta? Zdradzała Brada Pitta

- Nie chcę za dużo o tym mówić, poza tym, że to bardzo trudny okres. Jesteśmy rodziną i zawsze nią będziemy - podkreśliła. - Wiele osób znajduje się w takiej sytuacji. Cała nasza rodzina przeszła przez trudny okres. - powtarzała Jolie ze smutkiem.

Angelina Jolie o rozwodzie z Bradem Pittem

Pierwsze doniesienia, po tym, jak dowiedzieliśmy się, że Jolie i Pitt rozwodzą się, dotyczyły dzieci. Rozpoczęła się bezwzględna sądowa walka o prawo do opieki. Aktorka chciała, żeby prawo do opieki należało do niej, a kontakt ojca z dziećmi był mocno ograniczony. W wywiadzie, jakiego teraz udzieliła BBC, dominował jednak ton pojednawczy.

- Skupiam się na swoich dzieciach, na naszych dzieciach. Byliśmy i zawsze będziemy rodziną, dzięki temu radzę sobie. Szukam sposobu, w jaki to wszystko może uczynić nas bliższymi sobie, silniejszymi.

To Jolie sprawuje opiekę nad dziećmi. Niedawno zdradziła prasie szczegóły ugody dotyczące opieki nad dziećmi oraz ujawniła nazwiska ich terapeutów - potrafi manewrować informacjami, ale nie wiemy, po co to robi? Czy to otwarta wojna? Zdaniem marketingowców i speców od reklamy Jolie narusza prywatność i dobro dzieci wyjawiając szczegóły rozwodu.

Jennifer Aniston skrytykowała media: "Kiedy wy, idioci, rozprawiacie o rozwodzie..."