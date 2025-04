Angelina Jolie kłamała w wywiadach

Angelina Jolie od kilku miesięcy była wielokrotnie pytana o rozstanie z Bradem Pittem, nową miłość, chorobę. Ale dla wielu przede wszystkim jest mamą na medal, idealną gospodynią... Pytana o to, kto prowadzi dom, deklarowała, że zajmuje się wszystkim. „Radar Online” twierdzi jednak inaczej.

Niektóre gwiazdy bardzo lubią uchodzić za doskonałe. Choć bycie idealną nie jest już w modzie, Angelina Jolie od wielu lat utrwala swój wizerunek idealnej mamy - jako pięknej, dobrej i zajmującej się domem gospodyni i... gotującej obiady. Tak w każdym razie deklarowała aktorka. Gwiazda opowiadała w wywiadach, że lubi i potrafi gotować. Nie wiedzieć czemu, nie chciała przyznać się do braku umiejętności. Jak donosi serwis „Radar Online”: