Plotki o ich rozwodzie pojawiły się ponad pół rok temu. Wtedy to doniesienia o rozstaniu zgasił zakup bajecznej willi, która to stała się tematem nr 1. Teraz jak bumerang powraca informacja o rozwodzie Angeliny Jolie i Brada Pitta. Wiadomość pojawiła się na stronie TMZ. Wszystko wskazuje na to, że prawdziwa.

Jolie i Pitt kupili bajeczną posiadłość na Majorce

Czy to koniec małżeństwa Jolie i Pitta?

Jak podaje portal TMZ, Angelina Jolie złożyła papiery rozwodowe w poniedziałek, jako argument podając "różnice nie do pogodzenia", zwłaszcza w spojrzeniu na podejście do rodzicielstwa. Złożyła także wniosek o pełną i wyłączną opiekę nad dziećmi - nie chce, by Brad ingerował w jej metody wychowawcze. Angelina stara się o wyłączną opiekę fizyczną nad dziećmi. Ma nadzieję, że prawa ojcowskie Brada sąd ograniczy wyłącznie do opieki prawnej. Jolie nie chce, żeby Brad Pitt miał z dziećmi jakiekolwiek kontakty fizyczne.

Jak donosi zagraniczny portal, rozwód pary nie ma związku ze zdradą. Hollywood żyło informacjami, że Brad Pitt zdradzał Jolie z Marion Cotillard.

Para wzięła ślub w sierpniu 2014 roku i jak każde małżeństwo przechodzi kryzysy. Nawet stroniąca od prywatnych wynurzeń Angelina wspomniała w rozmowie dla Telegraph, że oboje często miewają napady złości i potrzebują przestrzeni. Ale od razu... rozwód?

W 2002 roku Angelina Jolie podjęła się opieki nad 7-miesięcznym Maddoxem z Kambodży, w 2005 roku z Bradem Pittem, adoptowała półroczną Zaharę z Etiopii, zaś 2 lata później do ich rodziny dołączył Pax z Wietnamu. Gwiazdorska para ma również 3 biologicznych dzieci: 10-letnią dziś Shiloh oraz 7-letnie bliźniaki, Vivienne i Knoxa. Mamy nadzieję, że plotki się nie potwierdzą.

Angelina Jolie pod wrażeniem 12-letniej Polki