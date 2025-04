Od czasu rozstania Agnieszki Włodarczyk i Mikołaja Krawczyka plotkuje się o powtórnym zejściu się Anety Zając i aktora. Czy to prawda? Nie rozśmieszajcie nas!

Wiedzieliśmy od razu, że Aneta Zając nie dementuje plotek o powrocie, bo doskonale wie, jaka jest prawda i nie zależy jej na rozgłosie. Postanowiła jednak, że dla dobra dzieci i opinii na jej temat, należy naprostować sytuację.

Docierają do mnie te zabawne plotki i z ciekawością to obserwuję. Nie dotyka mnie to bo mam do tego wszystkiego dystans, bo ja wiem jak jest i moi najbliżsi też wiedzą jak jest i staram się zawsze chronić życie prywatne, ale docierają do mnie różne tytuły. Troszeczkę mnie to rozbawia. Co jeszcze? Czego jeszcze się dowiem? Też jestem ciekawa co będzie jutro.