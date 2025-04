Andżelika Piechowiak od lat pracuje na planie "M jak miłość", gdzie gra rolę przebojowej Mirki. Ostatnio, dość głośno było o jej związku z radiowcem, Rafałem Olejniczakiem, z którym od dłuższego czasu planuje wziąć ślub.Podobni marzy jej się, aby ceremonia odbyła się latem, jednak konsekwentnie odmawia informacji w tej sprawie



Na pewno będzie to wielkie wydarzenie dla aktorki oraz szansa, by zmienić coś w swoim wyglądzie. Gwiazda "M jak miłość" nie może bowiem uczynić tego na planie serialu gdyż nie zgadza się na to produkcja. Zaś sama Andżelik od dawna zaś marzy, żeby na chwilę zostać blondynką. Umożliwiła jej to przyjaciółka, Dorota Wodzińska, kreatorka fryzur, która przygotowała dla niej kilka zaskakujących metamorfoz. W każdej z nich aktorka jest nie do poznania, ale jak mówi, cieszy ją możliwość takich zmian:

Lubię eksperymentować i cieszę się, że jako aktorka mogę się zmieniać. W spektaklach często występuje w perukach więc ta sesja to następna moja metamorfoza pod tytułem czy blond jest dobry dla mnie? - zastanawia się Piechowiak

W której fryzurze jest jej najlepiej? Zobacz galerię zdjęć z metamorfozy Andżeliki.