To nie bracia Wachowscy stworzyli "Matrixa", tylko... siostry! Tak przynajmniej teraz będą otwarcie twierdzić feministki. Larry stał się Laną, a teraz Andy... Lilly!

Byli braćmi, potem rodzeństwem, a teraz są siostrami. Tak w skrócie można opisać rodzinną sytuację sióstr Wachowskich. Trudno będzie się przyzwyczaić, zwłaszcza fanom, bo zmiana płci u 2 braci to nadzwyczajne zjawisko. Lilly Wachowski przestała się już ukrywać, zobaczcie to zdjęcie z Instagrama. Trudno w to uwierzyć!

Andy Wachowski zmienił płeć

Niestety reżyser(ka) był pod stałym naciskiem ze strony mediów i w końcu Lilly Wachowski postanowiła się ujawnić:

Wiedziałam, że w pewnym momencie będę musiała to ujawnić publicznie. Kiedy jest się osobą transgenderową to ciężko to ukrywać. Potrzebowałam mieć trochę czasu dla siebie, żeby poczuć się komfortowo. Jednak nie dane mi było o tym decydować. Dziennikarz "Daily Mail" przyjechał pod moje drzwi chcąc wymusić ujawnienie mojej przynależności płciowej. Było to wystąpienie wbrew mojej woli.

Siostra Wachowski stwierdziła, że powie nawet więcej w tym temacie.

Ciągle jesteśmy demonizowani i oczerniani w mediach, gdzie ataki sprowadzają się do przedstawiania nas jako potencjalnych drapieżników, a to po to, żeby trzymać nas z daleka nawet od korzystania z cholernej toalety. To dlatego, że możemy w nich zostać pobici lub zamordowani. Nie jesteśmy drapieżnikami, jesteśmy ofiarami. Bycie transseksualistą nie jest łatwe.

Lilly Wachowski pomogła odwaga siostry, Lany (Larry Wachowski), która w 2012 roku otwarcie przyznała się do zmiany płci. Rodzina także nie ma nic przeciwko i zaakceptowała jej decyzję.

