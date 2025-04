Andrzej Piaseczny: „Można być bardzo wierzącym gejem i kochać Boga”

Andrzej Piaseczny nigdy wcześniej nie zadeklarował otwarcie, że jest gejem. Gdy w końcu dziennikarz "Gazety Krakowskiej" zapytał go o najnowszy utwór "God Pride", Piasek zaczął mówić o Bogu i wierze, co wywołało prawdziwą lawinę komentarzy. Wywołał burzę.

Przedstawiciele LGBTQ stwierdzili, że wokalista "ukrywa swoją orientację", a takimi słowami "uderza w społeczność, której sam jest częścią". Artysta odseparowuje się od manifestujących swoją orientację osób. To był cios dla gejów i lesbijek.

Można było się spodziewać, że artystę spotka podwójna fala hejtu: z jednej strony od członków LGBTQ, którzy poczuli się urażeni, a z drugiej - od katolików, którzy są oburzeni dysonansem „wierzący gej”. Kiedy opublikowałyśmy tekst, pojawiły się komentarze od was, czytelników, jedne mniej, a inne bardziej przemyślane.

Pan Andrzej wierzy w Boga, więc dlaczego ma o tym nie mówić. Jak ktoś wierzy to jest w obecnych czasach dziwakiem a osoby o innej orientacji są bohaterami, bo krzyczą gdzie mogą o swoich prawach. To, że pan Andrzej ceni swoją prywatność to bardzo dobrze o nim świadczy. Dla mediów lepiej by było, gdyby opowiadał i byłoby o czym pisać. Nie mam nic do osób o odmiennej orientacji seksualnej, ale też nie widzę nic złego w wypowiedzi Andrzeja Piasecznego

- napisała Pani Wiktoria.