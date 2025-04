Andrzej Duda razem z małżonką przebywają obecnie z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych. Media śledzą każdy krok polskiej pary prezydenckiej. Agata Duda stała się bohaterką niezręcznej sytuacji. Pierwsza Dama zgubiła but. Filmik trafił do sieci. Incydent skomentował sam prezydent!

Reklama

Andrzej Duda o wpadce żony w USA

W odpowiedzi na mnóstwo publikacji mediów z wpadką Agaty Dudy, na twitterowym profilu „W Pałacu Prezydenckim” pojawiło się zdjęcie prezydentowej, spacerującej na boso po Pałacu. Pierwsza Dama w dłoni trzyma szpilki. Zdjęcie ewidentnie nawiązuje do sytuacji, która miała miejsce w USA.

#WPałacu pic.twitter.com/l7QINoDDJQ

— W Pałacu Prezydenckim (@WPalacu) 20 września 2018

Zdjęcie skomentował Andrzej Duda.

Agata mówi, że buty mają to do siebie że czasem je zdejmujesz, czasem z ulgą zrzucasz ze stóp (podobno zwłaszcza szpilki), a czasem spadają... same - napisał prezydent.

Zabawny komentarz Andrzeja Dudy idealnie trafił w sedno! Każda kobieta doskonale wie, że szpilki - choć przepiękne - nie zawsze są wygodne. Po całym dniu w butach na obcasach, każda z nas marzy, by z ulgą je zdjąć. Co więcej, sytuacja, która zdarzyła się Agacie Dudzie w czasie wsiadania do limuzyny, jest znana niemal wszystkim paniom. Szpilki rzeczywiście mają to do siebie, że potrafią niepostrzeżenie zsunąć się ze stóp.

Znasz to? :) Bo my owszem!

Reklama

Przeczytaj:

Jolanta Kwaśniewska ma radę dla Agaty Dudy. Co powiedziała?

Znani projektanci odmawiają ubierania Melanii Trump. A jak jest z naszą pierwszą damą? Spytałyśmy!