Od kilku tygodni internet zalewały plotki o ciąży Amal Clooney. Para ani razu nie potwierdziła tej informacji publicznie, ale do czasu... Odkąd świat skupił się na bliźniaczej ciąży Beyonce i zdjęciu, które potwierdzało jej błogosławiony stan, Amal i George Clooney nie mogli już zaprzeczać - spodziewają się bliźniąt!

Reklama

Clooneyowie stworzyli w swojej rezydencji wyjątkowy, specjalny pokój. Czyli...?

Amal i George Clooney spodziewają się bliźniaków?

Na Instagramie zaprzyjaźnionej chyba ze wszystkimi sławami Hollywood showmenki Ellen, pojawiła się przerobiona fotka ciężarnej Beyonce - zamiast niej, widnieje George Clooney w aureoli z kwiatów i welonie, trzymając tablicę "będą bliźniaki". Czy takie potwierdzenie ciąży Amal Clooney jest wystarczające? Chyba tak!

W tej kreacji wyglądała jak królowa balu. Stylizacja Amal Clooney to perfekcyjne 10/10 punktów!

Amal i George Clooney zostaną rodzicami?

W sieci pojawiały się zdjęcia pary, skupione na krągłościach Amal - trzeba przyznać, że większość z nich mogła być jednakowoż nadinterpretacją. Amal Clooney to jedna z najbardziej stylowych gwiazd i choć zazwyczaj nosiła dopasowane w talii kreacje, jeden luźniejszy egzemplarz choć wzbudził zainteresowanie, przedmiotem plotek stać się nie powinien. Amal Clooney jest w ciąży? Wierzymy, że to prawda. Żona Georga Clooneya zbliża się do 40-tki, a on sam jest od niej starszy o 16 lat. Czas na potomstwo, prawda?

Reklama

Kiedy jest najlepszy czas na dziecko?