Niezmiennie George i Amal Clooney na każdej gali skupiają na sobie uwagę. Niczym król i królowa balu, pod rękę, kroczą dumnie i dystyngowanie. George nie może wyjść z zachwytu na widok swojej żony (my także), a Amal za każdym razem rozpala zmysły swoim wyglądem. Przeszła samą siebie na Festiwalu w Cannes!

Wspaniała, jasnożółta kreacja typu one-shoulder z domu mody Versace sprawiła, że Amal przyćmiła inne gwiazdy. I nie chodzi o kilka znanych nazwisk, ale o piękną Julię Roberts czy zachywcającą Jodie Foster. Gwiazdy pojawiły się na premeirze filmu "Money Monster".

Amal Clooney w żółtej sukni na Festiwalu w Cannes

Porażająco piękna Amal Clooney skupiała na sobie całą uwagę, choć również dlatego, że jej suknia była nieco problematyczna. Trudno było nie dostrzec, jak dużym wyzwaniem było pokonanie schodów w kreacji z długim trenem, który dodatkowo plątał się pod wpływem wiatru i... sam ze sobą. Na szczęście zawsze tuż obok Amal był George, który pomagał jej "wdrapać" się na szczyt i ratował z kilku opresji...

Kreacja to majstersztyk, aczkolwiek nie można nie wspomnieć o równie spektakularnych szpilkach Amal Clooney od Jimmy'ego Choo. Usta podkreśliła klasyczną czerwienią od Charlotte Tilbury’s - K.I.S.S.I.N.G lipstick in Love Bite. Jej włosy to dzieło Roda Ortegi, któremu zawierzyła swoje pukle także Blake Lively.

Żółty kolor jest pechowy?



Być może żółty kolor kreacji nie jest najlepszym wybiorem na Festiwal w Cannes? Przypominamy, jak Charlize Theron potknęła się na tych samych schodach podczas Festiwalu w Cannes 2015 i także miała na sobie żółtą suknię!

Festiwal w Cannes 2016:

