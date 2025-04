Czy Alicja Janosz nie przesadza z odchudzaniem? Piosenkarka znana z programu "Idol" wygląd teraz zupełnie inaczej, niż kilka lat temu. Fani się niepokoją!

Ala Janosz należy do jednych z najdrobniejszych gwiazd. Jest nizutka i bardzo szczupła. Od jakiegoś czasu to właśnie jej figura stała się przedmiotem dociekań i podejrzeń o to, czy Janosz nie boryka się z jakąś chorbą lub nie przesadza z dietą. Na swoim Instagramie co i rusz wrzuca zdjęcia, na których co prawda promienieje szczęściem, ale fani nie dają jej spokoju i pytają o to, czy coś jej nie dolega. Powód? 30-letnia Janosz jest ekstremalnie chuda!

#szczesliwa #stokke #ememszop Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Alicja Janosz Official (@alicjajanoszofficial) 19 Lip, 2015 o 1:49 PDT

Jak Alicja Janosz wygląda teraz?

Co więcej, artystka raczej nie wygląda na okaz zdrowia również z innego powodu: jest bardzo blada, a jej cera wygląda na zmęczoną. Piosenakrka, która teraz przygotowuje się do wydania kolejnego albumu, na koncertach daje z siebie wszystko. Ostatnio pokazała także więcej ciała na Festiwalu w Międzyzdrojach, co wzmogło dyskusję na temat jej problemów z wagą.

#btw #btwphotographers #tributetomichaeljackson #ememszop Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Alicja Janosz Official (@alicjajanoszofficial) 25 Cze, 2015 o 10:46 PDT

Czy jest się do czego przyczepić? Porównajcie zdjęcia Janosz sprzed lat z aktualnymi fotkami!

