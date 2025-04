Alicja Bachleda-Curuś od kilk u lat na stale mieszka w Los Angeles, gdzie pracuje, wychowuje syna i... jest szczęśliwa. W najnowszej Vivie! ukaże się wywiad, w którym aktorka szczerze mówi o swoim życiu tu i teraz, w LA i o tym, jak ciężko było jej w Polsce...

Pamiętacie Bachledę-Curuś w roli Zosi w "Panu Tadeuszu"? Śliczna aktorka dostała rolę, o którą biły się jej koleżanki... Udało się właśnie jej i to był przełom w karierze i jednocześnie najtrudniejszy moment w życiu. Nastolatka, która staje się gwiazdą? Alicja Bachleda-Curuś wspomina te chwile jako jedne z najtrudniejszych dla niej samej.

W Stanach sytuacja wygląda zupełnie inaczej, choć teraz Bachleda-Curuś jest pewną siebie i świadomą swojej wartości kobietą i mamą.

Na pewno byłam bardziej nieufna. Ciekawe, ale Ameryka ma coś takiego w sobie, że łatwiej jest tu się przyznać do swoich emocji. Tutaj kobiety mówią do siebie nawzajem: "Boże, jaka ty jesteś szczupła, ładna, jak ja bym chciała taka być! Ćwiczę na tej siłowni i nic mi się nie udaje. Jak ty to robisz?". Przyznając się do swoich niedoskonałości, uwalniamy się od zawiści. To, że jesteśmy

wobec siebie szczere pomaga. Ale może dzieje się tak od momentu, kiedy zostałam matką i jest w tym element takiej komitywy, że wszystkie jedziemy na tym samym wózku (bądź go pchamy) i mamy już inne priorytety. Jest w tym coś fajnego.