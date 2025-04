Alicja Bachleda-Curuś, choć na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, by na zmianę z Collinem Farrellem opiekować się synem, to od czas do czasu odwiedza Polskę. W jesiennej stylizacji pojawiła się na jubileuszowej imprezie polskiej biżuterii!

Bachelda-Curuś, jak przystało już na niemal zagraniczną gwiazdę, wspiera polskich przedsiębiorców oraz marki. Jednak niechętnie odwiedza imprezy branżowe, bowiem zdaje sobie sprawę, że jej obecność nie pozostanie niezauważona.

Alicja Bachelda Curuś na imprezie marki Kruk

Aktorka może pochwalić się nieskazitelną cerą, pięŻnymi włosami i oszałamiającą figurą! Zdecydowała się odsłonić nieco brzuch. Kreacja w jesiennych barwach idealnie komponowała się z jej typem urody. Poważna mina i poza dodała jej jednak lat (ma dopiero 32 lata) i surowości, Naszym zdaniem Alicja Bachelda-Curuś prezentowała się wybronie!

