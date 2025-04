Aleksandra Szwed pojawiła się w polskich mediach w latach 90. Od tamtego momentu jest naprzemiennie albo ofiarą nietolerancji, albo obiektem gloryfikacji. Wszystko z powodu egzotycznej urody. Niegdyś nie szukała pomocy u prawników, teraz jednak jej zależy na szanowaniu jej nazwiska. Ma ważny powód. Synka.

Bruno przyszedł na świat 1,5 roku temu i od tego momentu dużo zmieniło się w życiu 26-letniej Szwed. Najwięcej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo synka. Aktorka niejednokrotnie nagłaśniała problem polskiego rasizmu i braku tolerancji dla inności, ale nie w formie hejtu i nie chciała prowadzić żadnych wojen. Chce normalnie funkcjonować, jednak złośliwość, a wręcz nienawiść wobec Szwed ze strony garstki internautów nabrała innego wymiaru.

Aleksandra Szwed wydała singiel

Na jednej ze stron internetowych została opublikowana agresywna wypowiedź i zdjęcie Aleksandry Szwed, która rzekomo miała wypowiedzieć te słowa.

Polacy to rasiści. Sama odczuwam rasizm, ze strony starych głupich babek, które latają codziennie do kościoła ale ktoś z innym kolorem skóry to dla nich śmieć. Pieprzone katolickie i homofobiczne suki

Aktorka nigdy nie wypowiedziała takich słów, o czym poinformowała na swoim Facebooku. Nad rozwiązaniem tej sprawy pracuje policja.

Aktorka ma już dość udzielania wywiadów na temat swojego koloru skóry i trudnego dorastania. Jest utalentowana muzycznie i aktorsko, chce skupiać się na rozwijaniu swoich umiejętności, a nie tkwić w miejscu z powodu powracającego jak bumerang tematu inności. Powiedziała dość.