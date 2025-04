Myli się ten, kto uznaje Aleksandrę Kwaśniewską za wygodnicką jedynaczkę, kapryśną córkę prezydenta, etatową marudę. Kwaśniewskiej daleko do bycia "damą salonową". Od kreacji i szpilek woli wygodne ciuchy i wyprawy w dzikie miejsca. Rzadko udziela wywiadów, ale jako dziennikarka sama wie, że czasem warto powiedzieć coś od siebie i o sobie!

Kwaśniewskiej sposób na nudę

Skąd wzięła się jej miłość do podróżowania?