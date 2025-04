Serial „Beverly Hills 90210” był jednym z największych telewizyjnych hitów wszech czasów. Każdy nowy odcinek przyciągał przed telewizory rzesze nastolatków z całego świata. W Polsce był emitowany przez Telewizję Polską od 1994 roku. Przygody Brandona, Brendy, Kelly, Dylana i ich przyjaciół z wypiekami na twarzach śledziło pokolenie dzisiejszych trzydziesto- i czterdziestolatków.

Reklama

Świat show-biznesu z wielkim żalem przyjął wiadomość o śmierci Luke'a Perry'ego. 52-letni aktor zmarł 4 marca 2019 roku po rozległym udarze mózgu. Wcielał się postać Dylana McKaya - buntownika, motocyklisty i obiekt westchnień tysięcy nastolatek. Jednym z jego ostatnich projektów był występ w najnowszym filmie Quentina Tarantino „Once upon na time in Hollywood”. Obraz już wkrótce trafi do kin.

Gwiazdy serialu „Beverly Hills 90210” - jak wyglądają po latach?

Sprawdziliśmy, jak potoczyło się życie innych aktorów i aktorek serialu „Beverly Hills 90210”. Co u nich słychać?

Tori Spelling

Serialowa Donna wzbudzała skrajne emocje - jedni za nią przepadali, a inni... niekoniecznie. W tę postać wcielała się córka producenta Aarona Spellinga. Po roli w hitowym serialu udało jej się zagrać jeszcze kilka ról m.in. w „Strasznym filmie 2”, lecz żadna z nich nie przyniosła jej takiej sławy jak postać Donny. Prywatnie jej mężem jest aktor Dean McDermott, z którym ma pięcioro dzieci (dwie córki i trzech synów).

Fot. ONS/Tori Spelling

Jennie Garth

Serialowa Kelly łamała serca nie tylko kolegów z planu filmowego. Po sukcesie serii o nastolatkach z Beverly Hills, Jennie Garth wystąpiła w wielu innych serialach i filmach telewizyjnych. Wiele z nich sama wyreżyserowała i wyprodukowała. Była dwukrotnie zamężna. Ma trzy córki, który ojcem jest aktor Peter Facinelli.

Fot. ONS/Jennie Garth

Gabrielle Carteris

Serialowa Andrea była redaktorką naczelną serialowej gazetki, osobą o nieprzeciętnym intelekcie i bliską przyjaciółką Brandona. W tej rolę wcielała się Gabrielle Carteris. Po sukcesie serialu, kontynuowała karierę aktorską. Jest mężatką i ma dwie córki.

Fot. ONS/Gabrielle Carteris

Jason Priestley

Serialowy Brandon, brat bliźniak Brendy, młodzieniec poważnie myślący o życiu. Tę postać grał Jason Priestley, w którym kochały się nastolatki z całego świata. Ma na swoim koncie liczne role w filmach i serialach, lecz sukcesu „Beverly Hills 90210” nie udało się powtórzyć. Jest żonaty. Ma dwie córki.

Fot. ONS/Jason Priestley

Co słychać u innych gwiazd serialu „Beverly Hills 90210”? Obejrzyj materiał wideo!

Reklama

Przeczytaj:

Kultowe lata 90. - za co je kochaliśmy?

Seriale wszech czasów