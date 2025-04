10 z 10

Gal Gadot

Kto nie widział Gal Gadot w roli Wonder Woman, ten nie do końca zrozumie, jak bardzo aktorka poświęciła się dla roli superbohaterki. Gal przez większość czasu odgrywając rolę Wonder Women była w ciąży! Trwało to w sumie pięć miesięcy. Co więcej, gdy w drugim trymestrze brzuszek gwiazdy zaczął być już widoczny, kostium aktorki musiał zostać lekko przerobiony. Oznaczało to wycięcie dziury w miejscu brzucha i przysłonięcie jej zieloną wstawką. Aktorka skomentowała to:

Na zbliżeniach wyglądam po prostu jak Wonder Woman. Na szerokich ujęciach wyglądałam dożo zabawniej, jak Wonder Woman w ciąży z Kermitem.