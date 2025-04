Chciałabym, by twórcy bajek Disneya zajrzeli do tego zestawienia. Tak, wiem, że tego nie zrobią. Jednak... Dużą frajdę sprawiło mi szukanie "żywych" wcieleń" kultowych postaci z bajek. I, jak się okazało, animowane bohaterki mają swoje sobowtórki w świecie Hollywood. To piękne aktorki, a niektóre z nich już współpracują z wytwórnią nad ekranizacjami.

W zestawieniu znalazła się piękna Blake Lively, która gdy kroczyła po czerwonym dywanie podczas Festiwalu w Cannes, przyciągnęła spojrzenia fotoreporterów (ciążowym brzuszkiem) oraz iście bajkowym wyglądem. Niebieska suknia przypomniała nam animowaną postać Elsy z "Krainy lodu"!

Podobnie Freida Pinto, która swój aktorski talent zademonstrowała w filmie "Slumdog: milioner z ulicy". Pochodząca z Mombaju aktorka może się poszczycić niebanalną, egzotyczną urodą. 31-latka sprawdziłaby się w roli Pocahontas, nie sądzicie?

1. Emma Watson (Belle z "Pięknej i Bestii")

2. Freida Pinto (Pocahontas)

3. Arden Cho (Mulan)

4. Amanda Seyfried (Rapunzel)

5. Blake Lively (Elsa z "Krainy Lodu")

6. Gabriella Wilde (Śpiąca Królewna)

7. Deborah Ann Woll (Arielka z "Małej Syrenki")

8. Lucy Hale (Królewna Śnieżka)

