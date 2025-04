Monika Obara, wcielająca się w postać Elki w „M jak miłość”, w 2007 roku zniknęła z serialu. Jej rola wzbudzała wiele kontrowersji, ale jeszcze więcej szumu w mediach wywołał skandal, jaki wiąże się z jej odejściem.

Aktorka miała wypadek samochodowy, prowadziła pod wpływem alkoholu. Co dziś robi i czy wciąż jest aktorką?

Serialowa Elka raczej nie cieszyła się szczególną sympatią widzów - zwłaszcza na początku, gdy wszelkimi sposobami próbowała zdobyć serce Stefana. Wiele wskazywało na to, że barmance chodzi o wygodne życie u boku właściciela pubu. Ostatecznie para pobiera się i... wyjeżdża do Niemiec.

Być może ten wątek nie skończyłby się tak szybko, gdyby nie skandal z udziałem młodej aktorki.

Monika Obara prowadząc samochód w stanie nietrzeźwości i uderzyła w latarnię. Straciła przytomność, noc spędziła na izbie wytrzeźwień. Na 6 lat straciła prawo jazdy, musiała zapłacić 2 tysiące złotych grzywny, dostała też wyrok 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na pół roku.

Wkrótce zniknęła z „M jak miłość”, choć jej kariera aktorska dopiero nabierała rozpędu.

Okazuje się, że po tylu latach nadal gra w serialach. Nie są to wprawdzie role pierwszoplanowe, jednak można było ją oglądać m.in. w „Na Wspólnej”, „Prawie Agaty”, „Uwikłanych”. Monika Obara występuje także w Teatrze Studio.

Dziś w niczym nie przypomina jednak zawadiackiej Elki z „M jak miłość”. Wyszczuplała i najwyraźniej dojrzała, a o grzechach młodości wolałaby już zapomnieć. W jednym z wywiadów udzielonym przed laty wspominała:

Każdego dnia na nowo rozpamiętuję ten wypadek, śni mi się to, co stało się tamtej nocy. I jeszcze ciągle mam nadzieję, że kiedy się obudzę, okaże się, że to był tylko sen.

- mówiła Monika Obara.