Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk rozeszli się! 4 lata związku opartego na zgliszczach relacji Krawczyka i Anety Zając odeszły w niepamięć. "Ciało astralne" już nie jest całością!

Jak donosi prasa, Agnieszka i Mikołaj od ponad 2 miesięcy nie są razem. Mikołaj wyprowadził się z domu na początku roku. Trzy psy i trzy koty, którymi się razem zajmowali, zostały z Agnieszką. Podobno aktorzy nawet się nie kontaktują. Wspólnie ustalili tylko, że w sprawie rozstania zachowają dyskrecję. I to im się udaje, bo nadal ani Agnieszka, ani Mikołaj nie potwierdzili tego, że ich 4-letni związek to już przeszłość. Dlaczego?

Nie zajmuję się plotkami, tylko robię swoje.

Tak powiedziała Włodarczyk. Teraz wszyscy zadają sobie tylko jedno pytanie: co się stało? Podobno poszło o drugą kobietę!

Krawczyk bardzo zauroczył się pewną młodą koleżanką. Wygląda na to, że to zauroczenie jest naprawdę silne, skoro aktor zdecydował się zakończyć swój związek z Włodarczyk. A może to ona podjęła tę decyzję, kiedy odkryła prawdę? Tego ciągle nikt nie wie.

Dla Krawczyka Włodarczyk odeszła z "Pierwszej miłości", bo wszyscy na planie trzymali stronę porzuconej przez Mikołaja Anety Zając. Ponoć także Mikołaj także nie jest w najlepszej formie. Aktor boi się o swój wizerunek!

Jest w świetnym momencie swojej kariery, wciąż gra przystojniaków w serialach i filmach. Ale wie, że sympatia widzów jest bardzo ważna. Boi się, że ją straci tak, jak kiedyś Agnieszka. A wtedy producenci przestaną mu proponować nowe role.

Włodarczyk zamieściła ostatnio na Facebooku myśl Robina Williamsa: Będziesz mieć w życiu ciężkie chwile, ale to one właśnie są tym, co pozwala otworzyć oczy na znaczące rzeczy, których wcześniej nie mogłeś dostrzec. Może więc jej rozstanie z Mikołajem to jedynie kolejny kryzys, który – jak kilka poprzednich – zostanie w końcu zażegnany?

Bardzo w to wątpię. Nie sądzę, żeby Agnieszka chciała dalej w to brnąć. Teraz powinna jak najszybciej stanąć na nogi i dobrze wykorzystać zainteresowanie, które wzbudza. Może pojawi się szansa na powrót do grania?

– mówi nam koleżanka aktorki.

Na podstawie dwutygodnika Flesz

