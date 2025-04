Jak to jest z tymi zaręczynami Agnieszki Więdłochy i Antoniego Pawlickiego? Mamy już pewność, że...

... nie było żadnych oświadczyn ze strony aktora! W ostatnim czasie media rozpowszechniły błędną informację o zaręczynach aktorskiej pary "po przejściach". Argumentowano ten fakt również fragmentem wywiadu, w którym Antoni Pawlicki dał do zrozumienia, że Agnieszka Więdłocha jets kobietą jego życia:

Jestem przykładem tego, że na trwałe deklaracje decydujemy się później. Myślę, że jedynym cudownym sposobem przejścia przez życie jest posiadanie rodziny. Z osobą, z którą teraz jestem, będę do końca życia.



To była podstawa ku temu, by sądzić że Więdłocha i Pawlicki planują ślub. Aktorka postanowiła jednak odnieść się do plotek i skomentowała doniesienia o zaręczynach w programie Kuby Wojewódzkiego. Kiedy dziennikarza wprost zapytał ją, kiedy ta wychodzi za mąż, ze śmiechem odpowiedziała:

Tak, zapraszam cię na ślub, będziesz świadkiem. Zapraszam też wszystkich dziennikarzy, będą robili mi to wesele i za wszystko zapłacą.

Oby tylko nie pojawiły się teraz informacje, że Agnieszka Więdłocha szuka sponsorów do opłacenia jej hucznego wesela! Ale póki co jest pewne, że zaręczyn nie było. Na palcu aktorki nie pojawił się pierścionek...

