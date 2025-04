Pierwsze ich wspólne zdjęcia pojawiły się w mediach prawie trzy lata temu. Wtedy paparazzi namierzyli ich podczas romantycznego spaceru. Później Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha zostali przyłapani na zaręczynach – podobno aktor nawet padł przed ukochaną na kolana. Teraz dziennikarze dopatrzyli się dowodu na to, że para jest już po ślubie!

Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha są po ślubie?

Wszystko wskazuje na to, że Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki są już małżeństwem. Jak podaje „Fakt” para pojawiła się niedawno na warszawskich targach sztuki, a na ich palcach dziennikarze dostrzegli obrączki. Co powiedziała Agnieszka, zapytana o to?

To miło, że pytacie mnie o to, czy wzięłam ślub, ale nie odpowiem na to pytanie – powiedziała aktorka w rozmowie z „Faktem”.

Na oficjalne potwierdzenie nowiny jak widać trzeba będzie zaczekać. A jak ty obstawiasz?

Agnieszka Więdłocha jest nie tylko aktorką teatralną, ale też filmową i telewizyjną. Ostatnio znana między innymi z filmu „Planeta Singli”. Jego druga część wchodzi do kin już 9 listopada. Antoni Pawlicki długo grał w serialu wojennym „Czas honoru”, gdzie wcielał się w jedną z głównych ról. Widzowie kojarzą go też z seriali „Komisarz Alex” i „W rytmie serca”.

