Agnieszka Więdłocha ubrana w czarny garnitur i prześwitującą bluzkę z czarnymi kwiatami zakrywającymi biust, wyglądała bardzo seksownie na premierze "Planety Singli".

Wydawało się nawet, że na premierze "Planety Singli" między Więdłochem a Stuhrem iskrzyło. Jednak jest wierna swojemu chłopakowi! W życiu prywatnym wreszcie znalazła mężczyznę, którego tak długo szukała. Antoni Pawlicki towarzyszył jej na premierze. Wprawdzie aktorzy nie pozowali razem na ściance, ale po seansie, na afterparty, nie odstępowali się na krok.

Nie afiszują się ze swoim uczuciem, ale Antek kiedyś powiedział, że ta miłość spadła na nich jak grom z jasnego nieba. Oboje dojrzeli, wiedzą już, czego chcą od życia i od siebie. Naprawdę są bardzo szczęśliwi

– zdradza nam ich znajoma.

Więdłocha i Pawlicki są parą dopiero od pół roku, ale romans mieli już 4 lata temu. Spotkali się wtedy na planie serialu "Czas honoru", w którym zagrali małżeństwo – Lenę i Janka Markiewiczów. Filmowe uczucie szybko przeniosło się na grunt prywatny. Paparazzi przyłapali aktorów, jak całowali się po jednej z imprez w warszawskim klubie. Pawlicki, który od dłuższego czasu był wtedy w związku z Marią Stefańską, nie przyznawał się do romansu i zapewniał, że z Więdłochą łączą go tylko relacje zawodowe. Ona sama także nie komentowała tej znajomości. Nie ukrywała, że nie jest jej łatwo znaleźć mężczyznę, który sprostałby jej wymaganiom.

Tata nauczył mnie samodzielności. Dziś nie potrzebuję faceta, by wbił gwóźdź w ścianę. Na przykład sama naprawiłam zmywarkę. Mam swoją skrzynkę z narzędziami. Bardzo współczuję mężczyznom.

Przez jakiś czas Agnieszkę widywano z o 9 lat od niej młodszym Maciejem Musiałem. Potem aktorka spotykała się z Sebastianem Fabijańskim, aktorem znanym z seriali "Tancerze" czy "Misja Afganistan". Ale kiedy pół roku temu znów spotkała Pawlickiego, oboje doszli do wniosku, że chcą dać sobie drugą szansę. Co takiego ma Antek, czego nie mają inni? Ponoć Agnieszce najbardziej podoba się w nim to, że jest silny i jednocześnie wrażliwy. Łączą ich wspólne pasje: aktorstwo, dalekie podróże, miłość do szybkich aut.

