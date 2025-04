Szulim i Woźniak-Starak chwalili się niedawno majówkowym wypadem na Mazury, a teraz przebywają już na festiwalu PKO Off Camera, na które Woźniak-Starak zabrał ukochaną. Szulim bawi się na nim świetnie, zobaczcie!

Woźniak-Starak może uznać ten rok za wybitnie udany. Jako producent filmowy zgarnął liczne nagrody za film "Bogowie", w tym statuetkę Orła 2015. Na marcowej gali wręczenia "polskich Oscarów" Szulim i Starak nie szczędzili sobie czułości. Miłość kwitnie: para wybrała się na festiwal filmowy PKO Off Camera. To już 8 edycja prestiżowego eventu, na którym nie mogło zabraknąć Staraka. Gromadzą się na nim same sławy! Event to 100 filmów, kilkaset gości, koncerty, wystawy i wywiady. Dziennikarka nie mogła nie skorzystać z okazji, by nie zrobić sobie pamiątkowego zdjęcia z jednym z najprzystojniejszych aktorów Hollywood!

#prisonbreak #wiadomo #WentworthMiller #pkooffcamera #kochamtenfestiwal :) A photo posted by Agnieszka Szulim (@aganajezykach) on May 8, 2015 at 1:34am PDT

Gwiazdy na PKO Off Camera

Tak, to Wentworth Miller! 42-letni aktor zyskał popularność w 2009 roku dzięki głównej roli w serialu "Skazany na śmierć". Miller ma na koncie również role w filmach "Loft" czy "Resident Evil" i jest jedym z gości festiwalu PKO Off Camera. Szulim nie mogła sobie odmówić takiego zaszczytu! Absolutnym novum jest stworzenie na okoliczność festiwalu tzw. Miasteczka filmowego. Codziennie na placu Szczepańskim odbywają się spotkania i warsztaty z gwiazdami. W miasteczku pojawiła się znana z takich filmów jak "Sponsoring" czy "Kobieta z piątej dzielnicy" aktorka Joanna Kulig oraz jej mąż, reżyser Maciej Bochniak. Miejsce cieszy się uznaniem miłośników dobrego kina. To niesamowite wydarzenie: tyle filmowych gwiazd w Polsce jednocześnie! Festiwal filmowy wciąż trwa!

