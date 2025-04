Telewizja TVN wprowadza duże zmiany. Odkąd odszedł szef "Faktów", Kamil Durczok, stacja postanowiła pójść krok dalej. Zatrudniła piękną polską modelkę!

To Agnieszka Maciąg dołączyła do zespołu "Dzień dobry TVN", popularnego śniadaniowego programu, który cieszy się sympatią widzów. W stacji dochodzi do korekt, roszad i zmian, seriale emituje się w zmiennych kolejnościach, programy promuje się w niemalże każdym autorskim formacie. Jest duże napięcie i stres, bowiem statystyki nie kłamią - widza coraz trudniej przyciągnąć. Czy Agnieszka Maciąg przykuje uwagę telewidzów i zyska ich sympatię?

Agnieszka Maciąg w telewizji śniadaniowej

Czym będzie się zajmować polska topmodelka? 45-letnia aktorka i dziennikarka poprowadzi cykl dotyczący zdrowego odżywiania i opieki medycznej. Zajmie się tym, co dotyka większość Polaków: problematyką zdrowia. Nie bez powodu stacja wybrała właśnie ją. Agnieszka Maciąg jest bardzo dobrze zorientowana w tematyce żywienia (jest wegetarianką). Od 2011 roku jest ambasadorką polskiej marki "Sante", która zajmuje się produkcją zdrowej żywności funkcjonalnej.

Od 2013 angażuje się w kampanię społeczną "Po prostu położna", podczas której uświadamia Polki o należnym im prawie do korzystania z bezpłatnej edukacji przedporodowej oraz przybliża zawód i znaczenie położnej. Nie da się ukryć, że modelka ma predyspozycje do prowadzenia kącika zdrowotnego w porannym formacie.

Agnieszka Maciąg - co o niej wiemy?

Kim jest Agnieszka Maciąg, tego nie musimy mówić. Okazuje się jednak, że modelka, pochodząca z Białegostoku, ma szerokie zainteresowania i doświadczenia, a chodzenie po wybiegu i pozowanie do zdjęć to niewielki procent tego, co potrafi, i co wie. Ukończyła studia psychologiczne oraz dziennikarskie, prowadziła własny program, a od kilku lat - blog. Porusza na nim temat żywienia, wystroju wnętrz, sportu, a nawet filozofii. Jest wszechstronnie uzdolniona i... po prostu piękna. Po wielu latach związku, w 2011 roku wyszła za Roberta Wolańskiego, z którym ma córkę, Helenę. Z pierwszego małżeństwa aktorka i dziennikarka ma syna, Michała. Co myślicie o Agnieszce Maciąg w roli nowej gwiazdy TVN?

