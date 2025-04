10 marca 2014 roku zmarła Agnieszka Kotlarska, aktorka znana z polskich seriali takich jak "Klan" czy "13 Posterunek". Nie każdy jednak wie, że Kotlarska przez wiele lat była przyjaciółką Małgorzaty Kożuchowskiej.

Aktorka została pochowana 13 marca w piątek na Cmentarza Północnym w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy warszawskim Placu Teatralnym. Podczas mszy fragmenty Pisma Świętego odczytała Katarzyna Herman i właśnie Małgorzata Kożuchowska. Agnieszka Kotlarska była przede wszystkim aktorką filmową i teatralną, jednakże widzowie znają ją z epizodycznych ról w polskich serialach, m.in. "Na dobre i na złe" czy "Klan". Osierociła 2 dzieci: 18-letniego syna i 12-letnią córkę, ktore wychowywała sama.

Kożuchowska zaopiekuje się dziećmi przyjaciółki?

Agnieszka Kotlarska nie zrobiła zawrotnej kariery w zawodzie. To, co ją wyróżniało, to niezwykła serdeczność i chęć niesienia pomocy. Aktywnie włączała się w akcje charytatywne, m.in. wspierała Fundację Darii Trafankowskiej i nigdy nie narzekała na swój los. Odchodząc, martwiła się o los swoich dzieci, którymi opiekuje się teraz jej matka i przyjaciółka. Małgorzata Kożuchowska włączyła się w pomoc osieroconym dzieciom, m.in. zorganizowała zbiórkę pieniędzy, które będą przekazane rodzinie zmarłej. Kiedy aktorki się poznały? Kożuchowska i Kotlarska spotkały się na studiach w Akademii Teatralnej, a potem obnie dostały angaż w Teatrze Dramatyczmnym w Warszawie. Ich znajomość zacieśniła się przez lata. Kożuchowska odniosła sukces, natomiast jej przyjaciółka poświęciła się wychowaniu dzieci.

