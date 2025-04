Znów szczupła! Agnieszka Kaczorowska borykała się ostatnio z nieprzychylnymi komentarzami na temat swojego wyglądu. Jak przyznaje sama - nie bez powodu. Tancerka i aktorka serialu "Klan" wraca jednak do formy!

Reklama

Media niedawno pisały, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Kaczorowska przytyła... na potrzeby serialu! Okazuje się, że nie do końca, o czym niżej. Dla zainteresowanych: Agnieszka Kaczorowska już schudła, i to w bardzo szybkim tempie. O co chodziło i skąd ta cała afera?

Od miesiąca ćwiczę z trenerem na siłowni trzy razy w tygodniu, do tego codziennie robię treningi taneczne. Jestem też na diecie pudełkowej, czyli jem posiłki z wyliczonymi kaloriami, i jej przestrzegam. Mam wprawę w chudnięciu. Cztery lata temu miałam poważną kontuzję: długo leżałam w domu z nogą w gipsie, mało się ruszałam, sporo przytyłam. Schudłam szybko, ale do zawodowego tańczenia nie wróciłam. (...) Moje ciało jest bardzo podatne na wszelkie zmiany. Kiedy zaczynam więcej trenować, szybko chudnę, a jeśli ćwiczę mniej, automatycznie tyję. A ostatnio nie trzymałam diety. Gdy brakuje chwil radości – chyba wiele kobiet zna ten stan – idę na kawę z przyjaciółką, na ciacho z mamą. Moja psychika działa tak, że jak czuję się niespełniona, to uruchamia się moja słabość do słodyczy. Ja z dnia na dzień czułam, że coś jakby ściąga mnie w dół.

Jak się okazało, mimo angażu do programu "Taniec z Gwiazdami" i wystąpieniu w aż 4 edycjach, Kaczorowskiej wciąż brakowało... ambitnych wyzwań. Komfort jej nie odpwiada - pragnie projektów i zmierzenia się z samą sobą. Dlatego... Agnieszka Kaczorowska zrezygnowała z udziało w show. To już ostateczne.

Zdecydowałam, że odchodzę z "Tańca z gwiazdami". Nie mówię, że na zawsze. Ale czuję teraz potrzebę nowych wielkich wyzwań. Wierzę, że nie ma rzeczy niemożliwych, że jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko. Może nie jutro, może nie szybko, ale możemy wszystko!

Tancerka wyznała także, że w jej życiu pojawiły się nowe możliwości i otworzyły się nowe drzwi... dosłownie. Agnieszka Kaczorowska ma raptem 24 lata, a na swoim koncie sporo osiągnięć na tle zawodowym, co finansowo doprowadziło ją do momentu zakupu własnego mieszkania. Brakuje jej tylko kogoś, kto mógłby pomóc jej wypełnić nowo urządzane przysłowiowe 4 ściany.

W dniu, kiedy odpadłam z "Tańca z gwiazdami", odebrałam klucze do własnego mieszkania. Przespałam tam pierwszą noc na materacu i rano postanowiłam, że chcę zacząć od nowa. (...) Może jeszcze nie spotkałam osoby, dla której potrafiłabym oszaleć tak, że wszystko inne przestanie się liczyć? Jak potrzebuję męskiego wsparcia, dzwonię do braci. Chodziło mi o to, że przyzwyczaiłam się już do samotności i lubię pobyć w ciszy i spokoju. Jak już się zakocham, to i tak będę potrzebowała przestrzeni tylko dla siebie.

Na podstawie dwutygodnika Party

Reklama

Więcej:

Agnieszka Kaczorowska nie powinna zakładać TYCH butów Polki.pl przesłuchują Agnieszkę Kaczorowską Tak wyglądają stopy Kaczorowskiej. Szok!