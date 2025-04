To było pewne, że gdy Agnieszka Kaczorowska zacznie występować na parkiecie z przystojnym Łukaszem Kadziewiczem, lada chwila pojawią się plotki dotyczące ich potencjalnego romansu. Teraz sugeruje się, że Kaczorowska rozbiła małżeństwo siatkarza!

Łukasz Kadziewicz poszedł w ślady Piotra Gruszki i ośmielił się zmierzyć w - nie ukrywajmy, ale jak dla niego - sporcie ekstremalnym. Bardzo wysoki (mierzy 206 cm!) sportowiec zaczął przygodę z tańcem w "Tańcu z Gwiazdami" (Dancing with The Stars) i z... Agnieszką Kaczorowską. Tylko na parkiecie? Podobno gwiazdor siatkówki stracił głowę dla tancerki i właśnie ponosi tego konsekwencje, gdyż jego żona wyprowadziła się z domu...

Kolejny skandal z Kaczorowską?

Łukasz Kadziewicz jest żonaty od 8 lat, a jego małżeństwo należy do bardzo udanych. Nie poskromiło to jednak medialnych złośliwców, którzy w tanecznej przyjaźni na parkiecie doszukują się drugiego dna. Nie da się ukryć, że aktorka i tancerka bardzo cieszyła się z faktu, że to Łukasz Kadziewicz został jej partnerem w show. Plotki się niosą również za sprawą zdjęć, które para umieszcza na profilu na Instagramie. Zakulisowe kadry i filmiki wskazują, że Kadziewicz i Kaczorowska znakomicie się dogadują i spędzają całe godziny na sali treningowej. Czy to wystarczające, by mówić, że zbliżyli się do siebie, i że związek siatkarza i Barbary Kadziewicz wisi na włosku?

Mam dość głupot takich jak przypisywanie mi kolejnych romansów z każdym tanecznym partnerem oraz zmyślanie różnych innych informacji na mój temat. Uderza to w moje dobre imię. Także moich tanecznych partnerów.

Gdy dwa inne światy łączą się w jedną drużynę... Jutro w @tvpolsat 😊 @tanieczgwiazdami #tzg #dwts Foto @marcintumasz #para10 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Agnieszka Kaczorowska (@agakaczor) 1 Paź, 2015 o 10:13 PDT

