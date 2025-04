O Dominice Gwit jest ostatnio bardzo głośno z racji jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami" - dlatego też stacja Polsat zadecydowała, by zaangażować ją do programu "Top Model Plus Size", w którym jednym z jurorów będzie Zygmunt Chajzer.

Reklama

Zygmunt Chajzer będzie oceniał modelki plus size

Dominika Gwit wzorem dla młodych dziewczyn?

Agnieszka Hyży zapytana o to, co sądzi o występach Dominiki Gwit w "Tańcu z Gwiazdami" uznała, że aktorka przełamuje pewne tabu i daje dobry przykład młodym, zakompleksionym dziewczynom.

ONS.pl

Jak dostać się na casting "Supermodelka Plus Size"?

Dla takiej Dominiki to jest przełamanie pewnego tabu, że taka dziewczyna, która nie ma rozmiaru XS, a jest równą fajną babką, może być postrzegana jako ikona seksu, pisze się o tej jej odważnych kreacjach. Ona się tego nie boi, więc myślę że jest super przykładem dla wielu młodych dziewczyn... Nie każda musi mieć rozmiar 36! - mówi Agnieszka Hyży.

Zgadzacie się z nią? Naszym zdaniem Dominika Gwit ma dużo dystansu do siebie (sama publikowała memy na swój temat w sieci) i jest wzorem do naśladowania dla wszystkich tych, którzy nie potrafią myśleć niestereotypowo i brak im właśnie tego zdrowego podejścia do siebie, do swojego ciała.

Najlepsze memy z Dominiką Gwit w roli głównej

Reklama

Jak sądzicie?