W każdej kobiecie jest coś ze sroczki i umówmy się - żadna z nas nie przejdzie obojętnie obok cekinów. Te małe błyskotki to doskonałe zastępstwo dla biżuterii, bo mienią się, lśnią, przykuwają oko, a przy okazji odwracają uwagę od mankamentów urody.

Wbrew powszechnej opinii, cekiny nie są trudne w noszeniu, tylko nieco niekomfortowe, bo potrafią dać się we znaki, „gryząc” w skórę. Burzymy mit, jakoby pasowały tylko młodym dziewczynom! Umiejętnie dobrane, w odpowiednim kolorze ubrania cekinowe mogą odjąć lat i sprawić, że poczujemy się elegancko i glamour. My zapatrzyłyśmy się na piękną Agnieszkę Dygant, która doskonale wie, jak nosić cekiny!

Agnieszka Dygant w cekinowej marynarce

Marynarka cekinowa może być i fanaberią, i podstawą garderoby. Wiele zależy od jej posiadaczki. Aktorka zdecydowała się ją założyć na wydarzenie charytatywne dotyczące „Projektu Pomagam”. Wyglądała anielsko, w białym topie, spodniach i złotych sandałkach, ale umówmy się - bez cekinowej, szlafrokowej marynarki w pięknym, jasnozłotym odcieniu, ten zestaw jawił by się bardziej przeciętnie, nie sądzicie?

Jak nosić cekiny?

Jeśli boisz się nosić cekiny, to postaw na odzież „dolną”, a nie marynarkę, bluzkę czy sukienkę. Lepiej poczujesz się, jeśli cekiny nie będą odbijać światła na twojej twarzy... Bardzo silnym trendem są mięsiste swetry z cekinowymi aplikacjami i to jest nasz hit. Delikatny cekinowy akcent świadczy o znajomości trendów. Jeśli wolisz ciemniejsze odcienie, to cekiny pięknie prezentują się w odcieniach granatu i czerni. Plusem jest to, że cekiny naszywane są na elastycznych tkaninach dopasowujących się do sylwetki. Nigdy nie podkreślą wałeczków czy boczków. Zaryzykuj i postaw na spódnicę lub sukienkę - gwarantujemy, że taki element garderoby założysz wiele razy i uratuje cię z niejednej stylizacyjnej opresji.

