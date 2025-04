Śledząc Instagramy polskich gwiazd, można było zorientować się, kto bierze udział w kolejnej edycji programu "Agent Gwiazdy"! wiemy też, że zdjęcia są realizowane Argentynie, a poza rywalizacją, wykonywaniem zadań, obserwacją kolegów i typowaniem potencjalnego agenta, wśród uczestników zawiązały się także pierwsze przyjaźnie. Kto zatem trzyma się razem? Które polskie gwiazdy zdecydowały się na ekstremalne przeżycia?

"Agent - Gwiazdy" to jak dobrze pamiętacie, reaktywowana wersja pierwszego reality-show w Polsce, który TVN nadawał w 2000 roku. Prowadzącym był wówczas Marcin Meller, a uczestnikami - zwykli ludzie, a nie celebryci. W odświeżonym formacie występuje 14 gwiazd, które wykonują różne zadania, próbując wytypować tytułowego "Agenta", który po cichu chce doprowadzić do tego, by plan spalił na panewce. Pierwszą edycję wygrał Antek Królikowski, a tytułowym Agentem był Hubert Urbański.

"Agent - Gwiazdy 2" - kto przeżył przygodę życia?

W drugiej serii "Agenta" udział wezmą: Olga Frycz, Marek Włodarczyk i Alan Andersz (aktorzy), Piotr Kędzierski (Rock Radio), Jarosław Kret i Odeta Moro (Radio Złote Przeboje) oraz muzycy Tomasz Niecik i Julita Fabiszewska. O zwycięstwo w programie powalczą także: Mateusz Maga (uczestnik "Top Model"), Edyta Zając-Rzeźniczak (modelka), Joanna Jędrzejczyk (zawodniczka MMA i boksu tajskiego), Daria Ładocha (blogerka kulinarna), Agnieszka Rylik (mistrzyni świata w boksie zawodowym i kick-boxingu) i Michał Będźmirowski (bloger Modny Tata). Prowadzącą ponownie będzie Kinga Rusin.

Kiedy pojawi się na antenie "Agent - Gwiazdy 2"?

Program "Agent - Gwiazdy 2" ponownie trafi na ekrany już 14 lutego br. o godz. 21.30. Stacja TVN dążyła do utrzymania w tajemnicy pełnego składu oraz terminu wylotu do Argentyny, a celebrytów obowiązuje ścisła tajemnica kto odpadł, kto jest Agentem. Przypominamy, że Kinga Rusin przedłużyła swój pobyt za Oceanem i dokumentowała w mediach społecznościowych "wyprawę życia" zdjęciami oraz filmami.

Władze stacji liczą na imponującą oglądalność - wiosną program był bardzo popularny. Oglądało go wtedy średnio 1,74 mln osób, a TVN był wiceliderem rynku.