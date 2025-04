Kobietom zależy na nieskazitelnym, młodym wyglądzie. Czasem udaje się osiągnąć wymarzone efekty, ale nie oszukujmy się - bez większych nakładów finansowych trudno o spektakularny wygląd. Znalazłyśmy jednak odstępstwo od reguły w osobie Agaty Steczkowkiej.

Siostra Justyny Steczkowskiej pojawiła się na imprezie Novo Night i podczas przeglądania zdjęć z wydarzenia, przecierałyśmy oczy ze zdumienia. Ne poznałyśmy Agaty Steczkowskiej, sądząc, że to pewnie "jakaś nowa młoda celebrytka". Posągowa figura, alabastrowa cera, długie, lśniące włosy - oj, niejedna 50-latka chciałaby tak wyglądać! Tak, to nie pomyłka. Agata Steczkowska w marcu tego roku skończy 51 lat!

ONS.pl

Agata Steczkowska wygląda bardzo młodo. Jaki jest jej sekret?

Patrząc na okładkę zeszłorocznego wydania dwutygodnika "Viva!" sądzimy, że uroda Agaty Steczkowskiej to przede wszystkim zasługa genów. Trudno spierać się w kwestii wdzięków wszystkich sióstr: każda z nich prezentuje się nienagannie, wdzięcznie, młodo.

fot. Mateusz Stankiewicz/Af Photo/ Viva!

Agata Steczkowska na imprezie Novo Night wyglądała zjawiskowo. Nic dziwnego, że fotoreporterzy to jej chętnie robiła zdjęcia. Na czerń postawiły też Monika Zamachowska oraz Hanna Bakuła, ale to Agata Steczkowska może zaliczyć to wyjście do udanych.

Jak sądzicie, czy Agata Steczkowska wygląda na swój wiek?