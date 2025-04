Choć wielu jest zdania, że konkurs Miss Polonia to przebrzmiała instytucja, to i tak plebiscyt przyciąga wielu widzów. Za nami tegoroczna edycja konkursu Miss Polonia, a tytuł zgarnęła 27-letnia Agata Biernat. Oglądalność? Wysoka Co wiemy o Agacie Biernat?

Plebiscyt rządzi się swoimi prawami. Od lat brane są pod uwagę kobiety o niemalże perfekcyjnych wymiarach, kształtach, wzroście i urodzie. Ze świecą też szukać krótkowłosych piękności, a finalistki niekiedy wyglądają jak klony w niemal identycznych ubraniach. Jury zadecydowało, że Biernat wyróżniała się na tle pozostałych dziewczyn - to prawda, ma dużo do powiedzenia i chce wiele zdziałać.

Kim jest Agata Biernat?

Dziewczyna pochodzi ze Zduńskiej Woli i jak mówi, jest pasjonatką sporu i zdrowego stylu życia. Nie byłoby w tym nic innowacyjnego, bo wiele pretendentek do tego tytułu deklaruje fascynację sportem czy propaguje bycie fit. W przypadku Agaty za słowami idą czyny. Na jej stronie internetowej dowiemy się o niej dużo więcej, niż z samego konkursu. Jaka jest naprawdę Agata Biernat?

Zobaczcie jej prywatne zdjęcia, które publikuje na Instagramie. Jak myślicie, czy zrobi karierę na miarę Pauliny Krupińskiej? Nam się wydaje, że chodzi jej o coś innego - przepustkę do realizacji marzeń, ale nie o show-biznesie.

