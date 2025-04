"Spytał się czy za niego wyjdzie, a ona odpowiedziała 'tak'. Obydwoje są bardzo szczęśliwi i niesamowicie w sobie zakochani", powiedział przyjaciel pary. 27-letnia Lima i 29 letni-Jaric spotykają się od dziewięciu miesięcy. Modelka zasłynęła w 2006 roku, gdy w wywiadzie dla magazynu "GQ" powiedziała, że wciąż jest dziewicą i, że seks uprawić będzie dopiero po ślubie: "Mój mężczyzna powinien to zaakceptować. Jeśli mu to nie odpowiada, to znaczy, że mnie nie kocha".

Reklama

Jeśli Adriana wciąż dotrzymuje postanowienia, to między nimi naprawdę musi być miłość. I raczej nie można tego powiedzieć o jej wcześniejszych związkach. Lima spotykała się już z Lennym Kravitzem i księciem Liechtensteinu Wenzeslausem. Ale widocznie ciężko im było zaakceptować jej decyzję.

Reklama

Wiele wskazuje jednak na to, że Marko jest inny. Dla magazynu People powiedział ostatnio: "Nie jestem facetem, który łatwo się zakochuje. W tym przypadku ciężki ze mnie orzech do zgryzienia. Ale gdy poznałem Adrianę, wszystko się zmieniło".