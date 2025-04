Jimmy Fallon i Adele? Z tego musiało wyjść coś absolutnie genialnego... Posłuchajcie wersji "Hello" w absolutnie genialnej aranżacji!

Przy akompaniamencie The Roots grających na dziecięcych, szkolnych instrumentach w programie Jimmy'ego Fallona The Tonight Show Starring Jimmy Fallon występowali już m.in. Madonna i One Direction . Teraz przyszła pora na Adele i promujący jej nowy album "25" hit "Hello".

Piorunujący efekt! Musicie tego posłuchać...i to do samego końca!

Oryginalna wersja "Hello" Adele