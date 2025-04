Dokładnie 8 stycznia 1935 roku w stanie Missisipi przeszedł na świat Elvis Presley, znany nam jako król Rock and Rolla i niebywały kobieciarz.

Karierę rozpoczął dość wcześnie, szybko zaskarbiając sobie rzesze fanek. Do dziś wspominamy go jako jednego z największych amantów XX wieku!

Jego pierwszą muzyczną inspiracją był... chór kościelny!

Już jako kilkulatek marzyl o występach na scenie.

Prawdziwa charyzma i talent muzyczny spowodował, że nastoletni Presley wyróżniał się z tłumu pozostałych adeptów gry na gitarze.

Lecz nie to stanowiło o jego sukcesie, lecz wrodzone przekonanie, że jego przeznaczeniem jest muzyka.

Zatem gdy nauczyciel muzyki powiedział mu, że nie Elvis nie przejawia żadnych muzycznych umiejętności, następnego dnia nastolatek przyniósł do szkoły gitarę i zaśpiewał utwór „Keep Them Cold Icy Fingers Off Me”, żeby udowodnić mu, że się myli.

Trudne lata 50.

Przełomowym momentem w jego życiu był rok 1954, który uznawany jest za początek jego kariery - pierwsze single.

Wkrótce jednak dobrą passę przerwał pobór do wojska, o czym skrycie marzył.

24 marca 1958 zgłosił się do komisji poborowej i został powołany do armii.

W tym samym roku, w wieku zaledwie 46 lat, zmarła jego matka, co przyczyniło się do jego późniejszych problemów z używkami

Kobieciarz czy romantyk?

Zuchwałość Presleya i jego pewność siebie przyciągały kobiety jak magnes.

Elvis miał słabość do kobiet, ale ożenił się tylko raz, a z tego związku 1 lutego 1968 roku na świecie pojawiła się córka, Lisa Marie Presley.

Tłumy fanek oblepiały go na koncertach, piszcząc i mdlejąc, gdy tylko muzyk pojawiał się na scenie.

Byl wirtuzoem gitary, a jego głęboki atłasowy głos przyprawiał o drżenie.

Elvis koncertował do końca swojego życia, a wieść o jego śmierci do tej pory jest dla wielu fanów niemalże aberracją.

Miliony jego fanów w ogóle nie przyjęły tego faktu do wiadomości, wierząc, że uciekł on w prywatność i wiedzie gdzieś spokojne życie na marginesie wielkiego świata.

